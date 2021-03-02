Штраф получили почти тысяча москвичей, не занесших тест на COVID-19 после приезда в РФ

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Почти тысячу человек, которые вернулись из зарубежных стран и не занесли результаты тестов на коронавирус в Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), оштрафовали в столице. Об этом во вторник, 2 марта,сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве.

Уточняется, что с 1 августа 2020 года ведомство рассмотрело порядка 160 тысяч анкет граждан, которые вернулись из других стран. Из-за отсутствия сведений о прохождении тестирования в ЕПГУ направили 4502 уведомления о явке для составления протокола о правонарушении — по итогу было составлено 2663 протокола.

Горожане могут получить штраф до 40 тысяч рублей. Если же эти действия повлекут за собой причинение вреда здоровью других людей, размер штрафа в этом случае составит от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

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