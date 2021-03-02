Итоги сразу нескольких районных голосований подвели в проекте «Активный гражданин»

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Россия, Москва, Ракетный бульвар Карта всех событий

В проекте «Активный гражданин» подвели итоги нескольких районных голосований. Так, жители в Алексеевском и Левобережном районе выбирали, в каких местах праздновать Масленицу, определяли, что публиковать на стендах в Дорогомилове, а также оценивали новогоднее оформление района Западное Дегунино.

Уточняется, что в Алексеевском районе горожане голосовали за место проведения Масленицы. Мероприятие проведут в случае благоприятной эпидемической обстановки. Свое мнение высказали 857 жителей. Большинство из них выбрало сквер на Ракетном бульваре, у него почти 70 процентов голосов. Каток с искусственным льдом на проспекте Мира возле дома 110/2 понравился 18,32 процента граждан. Право решать специалистам отдали 5,83 процента участников.

В столичном районе Дорогомилово горожане выбрали, чем дополнить информацию на уличных стендах управы. В голосовании приняли участие 477 человек. Большинство выбрало информацию о социальной поддержке жителей — вариант набрал 38,41 процента. На втором месте — «Анонсы развлекательных мероприятий», которые получили 24,64 процента голосов. Кроме того, за анонсы спортивных мероприятий проголосовало 16,38 процента жителей, а за публикацию инструкций и памяток на тему пожарной безопасности — 10 процентов участников голосования.

Жители Отрадного выбирали тематику для лекций, которые пройдут в центре досуга «Юность». В голосовании участвовали 2067 человек. Примерно одинаковый интерес вызвали темы «Основы правовой грамотности» (35,54 процента) и «Здоровый образ жизни» (32,75 процента). Третью позицию заняло «Садоводство» (13,68 процента голосов), передает официальный портал мэра Москвы.

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