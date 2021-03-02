Бритни Спирс показала подросших сыновей

Фото: instagram.com/britneyspears

Американская певица Бритни Спирс опубликовала в своем Instagram-аккаунте совестную фотографию с подросшими сыновьями, которые остались жить с ней после развода с их отцом Кевином Федерлайном.

Старшему сыну звезды Шону исполнилось 15 лет, а Джейдену — 14. Спирс редко балует подписчиков снимками своих детей.

В публикации к фото певица написала, что тяжело переживает взросление детей, как и все мамы мальчиков. Она отметила доброту сыновей и назвала их настоящими джентльменами. Спирс уточнила, что долго не публиковала их снимки из-за того, что они «находятся в таком возрасте, когда хотят самовыражаться». Она призналась, что выложила совместный снимок, получив, наконец, от них разрешение.

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