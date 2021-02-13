Джастин Тимберлейк извинился перед Бритни Спирс за травлю певицы 20 лет назад

Фото: instagram.com/britneyspears

Американский певец Джастин Тимберлейк принес извинения бывшей возлюбленной, певице Бритни Спирс, за то, что поддерживал ее травлю в начале 2000-х годов. Об этом певец написал на своей странице в Instagram.

Ранее фанаты обвинили Тимберлейка в использовании певицы для повышения собственной популярности. Это произошло после недавнего выхода в прокат фильма «Обвиняя Бритни Спирс» о ее карьере и личных неудачах. В начале нулевых карьера певицы пошла под откос из-за ее психологических проблем и пристрастия к наркотикам.

Джастин Тимберлейк извинился перед Спирс, а также перед певицей Джанет Джексон за неприятный инцидент в 2004 году. Певец выразил сожаление относительно времени, когда говорил много неподобающего, о чем можно было бы промолчать.

— Я уважаю этих женщин и беспокоюсь о них. Я знаю, что допустил полный провал, — говорится в сообщении.

Так, в период с 1998 по 2002 год Тимберлейк и Спирс встречались, утверждая в интервью, что не имеют интимных отношений из-за веры певицы в чистоту до брака. Но после их расставания исполнитель опроверг эту информацию. Кроме того, он заявил, что певица изменяла ему.

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