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Джастин Тимберлейк извинился перед Бритни Спирс за травлю певицы 20 лет назад
Фото: instagram.com/britneyspears

Джастин Тимберлейк извинился перед Бритни Спирс за травлю певицы 20 лет назад

Виктория Родимкина

Звезды

Американский певец Джастин Тимберлейк принес извинения бывшей возлюбленной, певице Бритни Спирс, за то, что поддерживал ее травлю в начале 2000-х годов. Об этом певец написал на своей странице в Instagram.

Ранее фанаты обвинили Тимберлейка в использовании певицы для повышения собственной популярности. Это произошло после недавнего выхода в прокат фильма «Обвиняя Бритни Спирс» о ее карьере и личных неудачах. В начале нулевых карьера певицы пошла под откос из-за ее психологических проблем и пристрастия к наркотикам.

Джастин Тимберлейк извинился перед Спирс, а также перед певицей Джанет Джексон за неприятный инцидент в 2004 году. Певец выразил сожаление относительно времени, когда говорил много неподобающего, о чем можно было бы промолчать.

— Я уважаю этих женщин и беспокоюсь о них. Я знаю, что допустил полный провал, — говорится в сообщении.

Так, в период с 1998 по 2002 год Тимберлейк и Спирс встречались, утверждая в интервью, что не имеют интимных отношений из-за веры певицы в чистоту до брака. Но после их расставания исполнитель опроверг эту информацию. Кроме того, он заявил, что певица изменяла ему.

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