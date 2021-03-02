Один человек пострадал в результате взрыва самогонного аппарата в Екатеринбурге

Фото: Пелагия Замятина / «Вечерняя Москва»

Самогонный аппарат взорвался в жилом доме в Екатеринбурге. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Уточняется, что в результате инцидента пострадал один человек, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на цокольном этаже девятиэтажного дома произошел взрыв бытового газа. По данным МЧС, взорвался бытовой газ. Площадь возгорания после взрыва составила 30 квадратных метров, произошло частичное обрушение здания.

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