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Ургант высмеял москвича, оштрафованного на полмиллиона рублей
Фото: instagram.com/urgantcom

Ургант высмеял москвича, оштрафованного на полмиллиона рублей

Виктория Федотова

Звезды

Российский телеведущий и шоумен Иван Ургант высмеял москвича, которого оштрафовали на полмиллиона рублей. Мужчина решил справить нужду на путях, из-за чего машинист остановил состав. Инцидент произошел на станции метро «Измайловская».

— Он прыгнул на рельсы и стал искать место. Повел себя как бульдог Леди Гаги! В этот момент к платформе приближался поезд, но из-за мужчины его пришлось остановить. Я думаю, это и для мужчины, и для машиниста это было самое большое удивление. Назовем эту ситуацию «С широко раскрытыми глазами», — заявил Ургант.

Он в шутку добавил, что такой штраф был за то, что мужчина был без маски и перчаток.

Видео опубликовано на YouTube.

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