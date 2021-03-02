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В Москве задержали мошенников, которые присвоили 3 квартиры по поддельным документам
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

В Москве задержали мошенников, которые присвоили 3 квартиры по поддельным документам

Никита Абрамов

Происшествия

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в многомиллионном мошенничестве с квартирами умерших граждан. Об этом во вторник, 2 марта, «ВМ» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства злоумышленники имели информацию об имуществе москвичей, которые недавно умерли. Аферисты использовали поддельные документы для подтверждения у нотариуса свидетельств о праве наследования квартир.

В общей сложности мошенники незаконно завладели тремя объектами недвижимости, которые принадлежат администрации Москвы. Общая сумма ущерба городскому бюджету составила более двадцати двух миллионов рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в махинациях — 49-летнюю жительницу столицы и 41-летнюю приезжую из Ульяновской области. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

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полициямошенничествонедвижимость
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