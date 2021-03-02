В «Спартаке» рассказали о состоянии тренера Романцева после операции

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В пресс-службе «Спартака» рассказали о состоянии тренера Романцева, перенесшего операцию на сердце. Как сообщил «Вечерней Москве» директор департамента по связям с общественностью футбольного клуба «Спартак» Леонид Трахтенберг, экс-тренер уже смог пообщаться с ним после операции.

— Я позвонил Олегу Ивановичу. Он всегда берет трубку, когда я звоню. Он ответил. Его голос мало отличался от прежнего, хотя он лежал под капельницей. Операция прошла успешно. У него всегда был дух капитана. Мы надеемся на то, что он быстро восстановится и вернется в строй. Надеюсь, команда «Спартак» порадует Романцева, потому что он всегда переживает за наших, — сказал представитель «Спартака» корреспонденту «Вечерней Москвы».

Леонид Трахтенберг назвал известие о сердечном приступе у Романцева очень грустной новостью, и добавил, что беды ничего не предвещало. По его словам, Романцев всегда вел активный образ жизни. Руководитель департамента уточнил, что бывший тренер в настоящее время курирует сектор работы с ветеранами клуба «Спартак».

— У нас есть команда ветеранов, состоящая из легендарных игроков, и Романцев сам часто выходил на поле в качестве тренера. Недавно он вернулся из очередной поездки, ветераны участвовали в очередном матче. У него было хорошее настроение, 28 марта мы договорились вместе сходить на игру «Спартак» — «Рубин». Помешали дела, на стадион мы не пошли, смотрели матч по телевизору, — рассказал собеседник корреспонденту.

Трахтенберг напомнил, что в этом матче «Спартак» победы не одержал. Романцев, по словам сотрудника футбольного клуба, процитировал после этой игры слова Николая Петровича Старостина, чье имя носит Международное физкультурно-спортивное общество «Спартак»: «Ничего ребята, после плохой игры наступает очередь хорошей!».

По мнению Леонида Трахтенберга, Олег Романцев не был расстроен, и говорил, что у Краснодара «Спартак» выиграет. А потом пришло известие о его госпитализации.

В интернете новость об инфаркте у Романцева вызвала живой отклик у болельщиков. Все желают уважаемому тренеру здоровья. Мнения участников дискуссии о причине болезни разделились. Одни фанаты утверждают, что Романцев слишком много курит — во время матча у него «уходит пачка», другие винят футболистов «Спартака», которые «довели человека до больницы своей игрой».

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