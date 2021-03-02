Сотрудник автосервиса украл автомобиль у жителя столицы, продал его и уволился

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Россия, Москва, Осенняя улица Карта всех событий

В Москве 46-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о краже. Он рассказал, что сотрудник автомастерской похитил его автомобиль. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Мужчина оставил свой автомобиль марки «Ленд Ровер Дискавери» в автомастерской, которая находится на Осенней улице. В назначенный срок владелец не получил автомобиль обратно, а механик, который занимался ремонтом его машины, уволился и перестал выходить на связь.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого, которым оказался 33-летний мужчина. Выяснилось, что он сначала использовал автомобиль в личных целях, а после продал в связи с денежными проблемами.

Ущерб составил 1,8 млн рублей. Автомобиль ищут. В отношении бывшего сотрудника автомастерской возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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