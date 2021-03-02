Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Национальный союз птицеводов планирует сдерживать рост цен на мясо и яйца
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Национальный союз птицеводов планирует сдерживать рост цен на мясо и яйца

Никита Абрамов

Потребление

Компании, которые входят в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца. Об этом во вторник, 2 марта, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ.

— Ключевые представители отрасли, входящие в Национальный союз птицеводов, отметили необходимость сохранения экономической доступности своей продукции для населения и договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца, — говорится в сообщении.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что для мониторинга ситуации на рынке в министерстве создадут специальную группу.

Также в министерстве отметили, что цены растут по трем причинам: увеличение стоимости кормов, снижение объема производства из-за птичьего гриппа, а также сокращение поставок импортных инкубационных яиц.

Читайте также: «Цены до небес»: почему дорожают яйца и мясо птицы

ценыяйцакурица
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Год дома и два условно: за что поплатился Николя Саркози

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Во всем виноват Горбачев

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Певцов против Малахова: пора вводить цензуру

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Если наших бьют: как защитить россиян за рубежом

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Первая женщина — словно первые джинсы... Или наоборот

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Народ против: не смейте сокращать мою зарплату

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кому нужны украинские яйца

Все мнения
О проекте