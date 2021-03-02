Национальный союз птицеводов планирует сдерживать рост цен на мясо и яйца

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Компании, которые входят в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца. Об этом во вторник, 2 марта, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ.

— Ключевые представители отрасли, входящие в Национальный союз птицеводов, отметили необходимость сохранения экономической доступности своей продукции для населения и договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца, — говорится в сообщении.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что для мониторинга ситуации на рынке в министерстве создадут специальную группу.

Также в министерстве отметили, что цены растут по трем причинам: увеличение стоимости кормов, снижение объема производства из-за птичьего гриппа, а также сокращение поставок импортных инкубационных яиц.

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