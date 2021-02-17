«Цены до небес»: почему дорожают яйца и мясо птицы

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Производители мяса птицы и яиц предложили ретейлерам поднять цены. В Минсельхозе считают, что предпосылок для заметного подорожания продукции нет, но допускают рост цен в пределах инфляции.

По словам доктора экономических наук Валерия Крючкова, повышение цен на куриное яйцо было зафиксировано еще в конце прошлого года. И началось оно из-за подорожания птичьего корма в полтора–два раза.

— Рост цен вызван абсолютно объективными причинами. Это увеличение стоимости кормов, минеральных добавок, витаминов, которыми снабжают пищу для птицы. Отказаться от этих комплексов невозможно, иначе конечный продукт будет некачественным. То, что ситуация с кормом для птицы сложная, подтвердили в том числе и в Росптицесоюзе, — сказал Крючков.

Собеседник «ВМ» уточнил, что начиная с прошлого года ряд предприятий уже уменьшил объемы производства. Это, в свою очередь, привело к снижению рентабельности бизнеса на семь–десять процентов.

— Я так предполагаю, что пока ситуация не самая простая и поставщики будут просить не внедрять ограничения на рост цен на белое мясо и яйца, — считает Крючков.

Негативными факторами, способствующими росту цен, также являются инфляция и вспышка птичьего гриппа, зафиксированная в начале года на Кубани.

— Активность поставщиков на юге страны как раз упала еще в связи с этой инфекцией, которая охватила Краснодарский край, Астраханскую, Саратовскую, Самарскую области и Республику Татарстан, — перечислил экономист.

Фото: Екатерина Якель, «Вечерняя Москва»

Эксперт отметил, что любые попытки отрегулировать сейчас цены на продукты птицеводства могут привести к дефициту в связи с минимальным производством и увеличением объемов экспорта:

— Но в настоящее время цены не поднимались с января 2020 года. Кстати, если говорить о покупке продукции птицеводства в привычных сетевых маркетах и интернет-магазинах, то при онлайн-заказе цена на яйца пусть незначительно, но будет меньше. И если вы захотите хоть немного сэкономить, то заказывайте продукцию через интернет на дом.

При этом экономист подчеркнул, что пока в регионах и центральной части страны из-за вспышки птичьего гриппа и снижения производительности не наблюдается перебоев в поставке продукции.

— Локальные сбои наблюдались только в южных регионах, но эту проблему устранили благодаря поставкам из Центральной России, — констатировал Крючков.

Собеседник «ВМ» добавил, что решение с регулированием цен — вопрос открытый, он всецело зависит от действий Росптицесоюза и Минсельхоза РФ:

— Я считаю, что ретейлеры между собой еще посоревнуются. Все равно будут сети, где стоимость мяса курицы и производных продуктов будет дешевле. Конечно, ситуацию портит инфляция, которая способствует росту цен не только на указанные продукты питания, но и на иные категории.

Эксперт выразил надежду, что представителям Росптицесоюза удастся договориться с Министерством сельского хозяйства не «поднимать цены до небес», иначе покупательская активность резко упадет, что вызовет и снижение производственной способности.

В свою очередь врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, чем можно заменить в своем рационе куриные яйца и мясо птицы, если вы хотите сэкономить:

— Конечно, куриное мясо — это диетический продукт. Оно легко усваивается в любом возрасте и богато витаминами группы В, который помогает поддерживать иммунную систему и активирует ее при простуде. Но если позволить себе мясо курицы мы не можем, то ее прекрасной альтернативой может стать рыба. Например, тунец. Во-первых, в нем минимальное количество калорий и много белка. Этот продукт даже полезнее куриного мяса, поскольку там много полезных веществ и йода.

Врач предупредила, что при покупке консервированного тунца лучше выбирать продукцию без масла.

Нежирный творог — еще один продукт, который полностью способен заменить курицу и любое другое мясо.

— Творог полностью состоит из белка. Чтобы получать из него больше пользы, лучше его сочетать с различными ягодами, фруктами или овощами, — сказала Соломатина.

Прекрасной заменой куриному яйцу, по словам диетолога, могут стать бобовые культуры, грибы или бананы. Перечисленные продукты, как и куриное яйцо, являются источниками калия, железа и магния.

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