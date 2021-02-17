Производители мяса птицы и яиц предложили ретейлерам поднять цены

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Производители мяса птицы и яиц запросили у ретейлеров повышение отпускной стоимости товаров до десяти процентов. Об этом представители торговых сетей предупредили Министерство промышленности и торговли.

Как рассказал источник на розничном рынке, изготовители данных видов продукции представили обоснование повышения цен, с которым торговые сети согласны: из-за птичьего гриппа на рынке сокращается предложение куриного мяса и яиц.

Это может привести к подорожанию курятины и яиц в рознице, для конечного потребителя. Однако в подобных ситуациях ретейлеры стараются поднимать стоимость товаров постепенно, растягивая процесс во времени.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков подтвердил, что торговые сети уведомили Минпромторг о ценовых предложениях производителей яиц и мяса птицы. Он назвал экономическое обоснование поднятия цен исчерпывающим.

В пресс-службе Минсельхоза заявили, что не располагают информацией о повышении цен со стороны поставщиков птицеводческой продукции, а также отметили, что предпосылок для этого нет, пишут «Известия».

Ранее появились сообщения, что мясопереработчики добиваются от ретейлеров повышения закупочной стоимости на готовую продукцию из-за подорожания свинины и мяса курицы. Однако генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев выразил мнение, что объективных причин для повышения в России цен на мясо нет.

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