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Гендиректор НСС: Объективных причин для повышения цен на мясо в РФ нет
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Гендиректор НСС: Объективных причин для повышения цен на мясо в РФ нет

Юлия Ямпольская

Потребление

Объективных причин для повышения в России цен на мясо нет. Такое мнение во вторник, 16 февраля, выразил генеральный директор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев.

Ранее СМИ сообщали, что мясопереработчики добиваются от ретейлеров повышения закупочной стоимости на готовую продукцию из-за подорожания свинины и мяса курицы.

Так, по словам Ковалева, свинина в течение последних пяти лет не дорожает. По итогам года прирост производства составит пять процентов, именно поэтому объективные причины для повышения переработчиками цен отсутствуют.

Кроме того, глава союза отметил повлиявшее на оптовый рынок уничтожение до 0,5 миллиона свиней в декабре 2020 года в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС).

— Но это привело лишь к тому, что в этом году в первом квартале не наблюдается падение цены. Например, стоимость полутуши в опте сейчас ниже, чем летом прошлого и позапрошлого года, — цитирует Ковалева РИА Новости.

Ранее «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами пищевой промышленности и выяснила, какие продукты подорожают сильнее всего.

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