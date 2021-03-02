Пьяная жительница столицы избила полицейского, который составлял на нее протокол

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Россия, Москва, Белозерская улица Карта всех событий

В Москве женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударила сотрудника полиции во время того, как он пытался составить на нее протокол и отвезти в участок. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Сотрудник полиции пытался доставить нетрезвую женщину в отделение для составления протокола из супермаркета на Белозерской улице. Прежде чем ее удалось задержать, она несколько раз ударила полицейского по ноге и руке.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Она находится под подпиской о невыезде.

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