Актриса Татьяна Арнтгольц опубликовала редкий снимок с сестрой-близнецом

Фото: instagram/tarntgoltsofficial

Актриса Татьяна Арнтгольц опубликовала на своей странице в соцсети Instagram редкий снимок с сестрой-близнецом Ольгой, которая также снимается в кино.

— Наш с тобой месяц, любимая моя младшая Ольга, и наше любимое время года! С весной! — подписала актриса снимок.

Напомним, в первый месяц весны сестры отметят свой 39-й день рождения.

Поклонники отметили сходство сестер и признались, что не смогли их различить.

«Не вижу отличия вообще. Красотки!»; «Вы справа или слева?»; «Я вас раньше всегда с легкостью различала, а сейчас прям заблуждаюсь»; «С весной вас, девочки», — написали фолловеры в комментариях к посту.

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