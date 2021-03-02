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Катки в парках Москвы будут работать до 8 марта включительно
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Катки в парках Москвы будут работать до 8 марта включительно

Анастасия Колоскова

Город

Катки в столичных парках будут продолжать работать до 8 марта включительно. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

Как уточняется в сообщении, в связи с погодными условиями некоторые натуральные катки пришлось закрыть раньше.

Мосгорпарк напомнил об особенных условиях работы катков. Так, билеты и на бесплатные, и на платные катки нужно приобретать заранее на сайте интересующего парка. В раздевалках и прокатах следует соблюдать социальную дистанцию, а также надевать маски и перчатки, сообщило агентство городских новостей «Москва».

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