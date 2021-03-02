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Монтаж эскалаторов начали на станции БКЛ метро «Сокольники»
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Монтаж эскалаторов начали на станции БКЛ метро «Сокольники»

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, метро Сокольники Карта всех событий

Специалисты приступили к монтажу эскалаторов на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса столицы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, на станции завершаются отделочные работы полов пассажирской зоны.

Помимо этого, в тоннельных перегонах, которые прилегают к «Сокольникам», специалисты ведут устройство жесткого основания и верхнего строения пути.

Планируется, что на следующем этапе строители займутся оформлением комплекса, который будет посвящен самым первым станциям столичной подземки. Так, на светоотражающих панелях потолка появятся фрагменты плакатов прошлых лет. Одну из стен и часть потолка декорируют панно в стилистике художников-авангардистов первой половины XX века.

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«Сокольники»БКЛМосква
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