Монолитные конструкции станции «Мичуринский проспект» БКЛ метро готовы на 83 процента

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Мичуринский проспект Карта всех событий

Монолитные конструкции станции «Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии (БКЛ) выполнены на 83 процента. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, специалисты уложили свыше 25 тысяч кубометров бетона. Кроме того, начали на станции отделку пассажирской зоны платформы, а также служебных помещений.

— Ведутся земляные работы для сооружения пешеходного перехода через улицу Удальцова, — цитирует заммэра столичный комплекс градостроительной политики и строительства.

Кроме того, Бочкарев добавил, что строительство станции проходит в стесненных условиях. Так, «Мичуринский проспект» находится на пересечении улицы Удальцова и одноименного проспекта, где преобладает загруженность дорог и обилие подземных коммуникаций. Кроме того, при проектировании нужно было учитывать планы по разработке подземного перехватывающего паркинга в рамках будущего транспортного узла.

Читайте также: Реконструкция станций Каховской линии метрополитена проходит по графику