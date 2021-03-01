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Монолитные конструкции станции «Мичуринский проспект» БКЛ метро готовы на 83 процента
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Монолитные конструкции станции «Мичуринский проспект» БКЛ метро готовы на 83 процента

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Мичуринский проспект Карта всех событий

Монолитные конструкции станции «Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии (БКЛ) выполнены на 83 процента. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, специалисты уложили свыше 25 тысяч кубометров бетона. Кроме того, начали на станции отделку пассажирской зоны платформы, а также служебных помещений.

— Ведутся земляные работы для сооружения пешеходного перехода через улицу Удальцова, — цитирует заммэра столичный комплекс градостроительной политики и строительства.

Кроме того, Бочкарев добавил, что строительство станции проходит в стесненных условиях. Так, «Мичуринский проспект» находится на пересечении улицы Удальцова и одноименного проспекта, где преобладает загруженность дорог и обилие подземных коммуникаций. Кроме того, при проектировании нужно было учитывать планы по разработке подземного перехватывающего паркинга в рамках будущего транспортного узла.

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