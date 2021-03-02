Форум-выставка «Госзаказ» пройдет в марте на ВДНХ

Фото: Пресс-служба форума «Госзаказ»

XVI Всероссийский форум-выставка «Госзаказ» пройдет с 24 по 26 марта на ВДНХ под девизом «Время российской промышленности».

Оборонный комплекс РФ назначен локомотивом национальной экономики. На форуме обсудят важные вопросы, связанные с интеграцией элементов госплана в рыночную систему. Предприятия, изначально созданные под гособоронзаказ, адаптируются к гражданскому рынку. При этом их продукция должна завоевать место под солнцем в условиях жесткой конкуренции. Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов предлагает обсудить сценарии промышленной эволюции России.

— Наша цель — уйти от доминирования импорта, — поделился Борисов.

По словам Борисова, с 1 января 2021 года начали действовать установленные правительством РФ обязательные квоты на закупку отечественной продукции. И эта норма поможет максимально открыть внутренний рынок для российского производителя.

Всего в мероприятии примут участие более 5 тысяч человек из 85 регионов страны, в том числе первые лица федеральных органов исполнительной власти: Минфина России, ФАС России, Федерального казначейства, Минпромторга России, Минтранса России, Минцифры России, Минобрнауки России, а также государственных корпораций Ростех, Роскосмос, Росатом, «Автодор».

В этом году в фокусе внимания участников две ключевые темы — переход предприятий оборонно-промышленного комплекса на производство гражданской продукции и «оптимизационный» пакет поправок в Закон о контрактной системе.

На ключевом мероприятии деловой программы — пленарном заседании «Закупки высокотехнологичной отечественной продукции: опыт субъектов естественных монополий и госкорпораций» — участникам предстоит обсудить такие актуальные темы, как поиск путей интеграции предприятий оборонно-промышленного комплекса в систему государственных, муниципальных, корпоративных закупок; стимулирование импортозамещения через систему закупок; поддержку российского экспорта и другие.

Продолжением форумной части станет выставочная экспозиция. Ее разделы затронут практически все сферы экономики: медицину, строительство, машиностроение, транспорт, производство товаров народного потребления, образование и многие другие. На выставочных стендах свои достижения представят предприятия оборонного промышленного комплекса: российский концерн «Алмаз-Антей», АО «Красмаш», Тулмашзавод, завод «Автокомпонент», Курганмашзавод, НИИМАШ, НПО СПЛАВ им. А. Н. Ганичева.

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