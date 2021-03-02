Лекции, концерты и экскурсии пройдут в столичных музеях с 3 по 7 марта

/ Фото: Анна Быкова/Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Вавилова, 57 Карта всех событий

В первую неделю весны столичные музеи представят для горожан познавательно-развлекательную программу. Москвичи смогут узнать, например, как снимался фильм «Подкидыш», какой была Марина Цветаева в повседневной жизни, почему Международный женский день принято отмечать именно 8 марта и многое другое.

Так, 3 марта в 15:00 Дом Гоголя ждет любителей кинематографа на очередную лекцию. Кандидат филологических наук, научный сотрудник музея Александр Шамарин расскажет, как работали над известным советским фильмом «Подкидыш». Картину сняла режиссер Татьяна Лукашевич по сценарию детской поэтессы, писательницы Агнии Барто и актрисы Рины Зеленой.

Кроме того, Дарвиновский музей 4 марта в 18:00 организует для всех желающих экскурсию «Оранжерея на подоконнике». Участники прогуляются по зимнему саду музея и насладятся цветением амариллисов. Также горожане узнают о разнообразии комнатных растений, их происхождении и особенностях ухода за ними в домашних условиях.

Мемориальный музей А.Н. Скрябина приглашает жителей столицы на вечера фортепианной музыки. Так, 5 марта в 19:00 на сцене медиацентра «Дом Скрябина» пройдет концерт французского пианиста Юлиана Семенова-Брайди, который исполнит сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Клода Дебюсси, Фридерика Шопена и Александра Скрябина.

Помимо этого, 7 марта в 19:00 там же пройдет фортепианный концерт народного артиста РФ профессора Московской консерватории Михаила Воскресенского. Горожане услышат произведения Людвига ван Бетховена, Вольфганга Амадея Моцарта и Жозефа Мориса Равеля.

Также дом-музей Марины Цветаевой в честь 8 Марта подготовил для жителей авторские экскурсии по своей экспозиции — 6 марта в 12:00 гости узнают о взаимоотношениях Марины Цветаевой с ее тремя детьми, а также о собственном детстве поэта, передает официальный портал мэра Москвы.

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