Выставка «Поэзия и проза о войне» откроется в Музее Победы

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В преддверии Всемирного дня писателя, 2 марта, в Музее Победы откроется выставка «Поэзия и проза о войне». Зрители смогут узнать о творчестве писателей и поэтов в годы Великой Отечественной. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

— Великая Отечественная война дала нам не только примеры народного подвига, она породила потрясающие произведения литературы. Военная поэзия и проза вызывает глубочайшие эмоции, погружает в атмосферу той эпохи, потому что о Великой Отечественной рассказывают очевидцы и участники событий, — отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

В экспозицию вошло порядка 200 раритетов из фондов Музея Победы. Уточняется, что горожанам не просто представят фотографии, документы и книги — многие подлинные предметы времен Великой Отечественной являются своеобразной иллюстрацией для отрывков из значимых военных произведений.

— Так, например, стихи Ольги Берггольц дополняют кусочек блокадного хлеба, метроном и программка на легендарный концерт Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. Отрывок о юных подпольщиках из «Молодой гвардии» Александра Фадеева — литеры букв и типографский станок, а знаменитое стихотворение Константина Симонова «Жди меня» — уникальная реликвия с печальной и трогательной историей, — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, жители столицы смогут увидеть порядка 20 живописных и графических работ, некоторые из которых впервые будут представлены зрителям.

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