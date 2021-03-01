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Музей Победы провел три музыкальные патриотические программы
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Музей Победы провел три музыкальные патриотические программы

Татьяна Плотникова

Культура
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В столичном Музее Победы 27-28 февраля прошли три музыкальные патриотические программы.

Своим мастерством гостей музея порадовали участники открытого фестиваля детско-юношеского творчества «Журавли Победы». Известные музыкальные композиции о войне исполнили мастерская голоса «Путеводная звезда», детский музыкальный театр «Домисолька» и другие.

Также 28 февраля москвичи и гости столицы увидели музыкально-литературную композицию «Василий Теркин». Одно из самых известных произведений о войне исполнил актер театра и кино Вячеслав Корниченко в сопровождении Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной. В постановке, созданной на основе одноименной поэмы Александра Твардовского, прозвучали известные мотивы русских народных и военных песен.

Ранее сообщалось, что политики и педагоги обсудили в Музее Москвы роль школьных музеев.

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