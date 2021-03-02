Фото: mos.ru / Максим Денисов

Московский портал поставщиков станет открытым электронным магазином. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Отмечается, что теперь приобрести товары и услуги на портале поставщиков смогут как государственные заказчики, так и любые юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица.

Напомним, портал поставщиков появился в 2013 году. Он является самой крупной региональной витриной закупок (электронным магазином), предназначенной для оперативных закупок малого объема в интересах органов государственной власти. Так, в 2018 году портал открыли для подключения заказчиков из регионов РФ. На данный момент закупки там осуществляют органы государственной власти и местного самоуправления 36 субъектов России.

Согласно данным пресс-службы мэра и правительства столицы, всего в 2020 году на портале провели 490 тысяч закупок общим объемом 61,1 миллиарда рублей, что на 35 процентов больше, чем в 2019 году. В частности, между московскими заказчиками и региональными поставщиками было заключено 76,4 тысячи контрактов на общую сумму 11,5 миллиарда рублей, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Пользователи портала поставщиков смогут подписываться на закупки в регионах