Более 500 тысяч человек присоединились к проекту «Московский диалог»

Более 500 тысяч человек приняли участие в проекте «Московский диалог» / Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В проекте «Московский диалог», организованном офисом «Молодежь Москвы», приняли участие более 500 тысяч человек.

Участники проекта провели встречи с журналистами, деятелями сферы искусства и политики, во время которых получили навыки публичных выступлений, бизнес-планирования и тайм-менеджмента. Кроме того они узнали, как повысить личную эффективность и добиваться намеченных целей.

В рамках марафона «Ты в Москве», состоявшегося в формате онлайн в декабре 2020 года, «Московский диалог» организовал 72 эфира, героями которых стали популярные актеры, участники КВН, блогеры и стендап-артисты, а также представители власти. Видеоролики набрали более двух с половиной миллионов просмотров.

Многие юные москвичи приняли участие в мероприятиях «Ты в игре», которые прошли в августе на ВДНХ. У них была возможность научиться основам командной работы и техникам публичных выступлений и другим soft-skills-навыкам с помощью известных игр, среди которых «Мафия», «Крокодил» и «Морской бой».

Как отметила руководитель проекта «Московский диалог» Евгения Шавкун, в наступившем году для участников проекта подготовили мероприятия нового формата. Так, в рамках направления «Завтраки с пользой» участники не только смогут пообщаться с известными личностями за чашкой кофе, но и приготовить вместе с гостем кулинарное блюдо.

Зарегистрироваться на мероприятия проекта можно в мобильном приложении «Зачетная Москва», уточняет официальный сайт мэра Москвы.

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