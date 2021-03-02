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Приобрести билеты на «Аэроэкспресс» онлайн можно без ввода паспортных данных
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Приобрести билеты на «Аэроэкспресс» онлайн можно без ввода паспортных данных

Юлия Ямпольская

Транспорт

Чтобы приобрести билет на «Аэроэкспресс» онлайн, пассажирам больше не нужно вводить паспортные данные. Необходимо выбрать только дату поездки, тариф и количество билетов. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе компании.

По словам генерального директора «Аэроэкспресс» Алины Бисембаевой, в министерстве транспорта РФ пересмотрели действующие требования к пригородным перевозчикам.

— Мы рады, что Минтранс РФ поддержал нашу инициативу и надеемся, что пассажиры оценят удобство обновленного алгоритма покупки онлайн, — отметила она.

Уточняется, что для покупки билета по тарифу «Бизнес» необходимо дополнительно выбрать маршрут и рейс. Услуга доступна для пользователей устройств на базе Android и в скором времени появится и для устройств на базе iOS.

Кроме того, известно, что на сайте и в мобильном приложении «Аэроэкспресс» можно приобрести билет за три месяца до предполагаемой поездки. При этом срок действия билета составит 30 дней с даты, выбранной при покупке.

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«Аэроэкспресс»онлайн-покупкаМосква
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