Приобрести билеты на «Аэроэкспресс» онлайн можно без ввода паспортных данных

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Чтобы приобрести билет на «Аэроэкспресс» онлайн, пассажирам больше не нужно вводить паспортные данные. Необходимо выбрать только дату поездки, тариф и количество билетов. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе компании.

По словам генерального директора «Аэроэкспресс» Алины Бисембаевой, в министерстве транспорта РФ пересмотрели действующие требования к пригородным перевозчикам.

— Мы рады, что Минтранс РФ поддержал нашу инициативу и надеемся, что пассажиры оценят удобство обновленного алгоритма покупки онлайн, — отметила она.

Уточняется, что для покупки билета по тарифу «Бизнес» необходимо дополнительно выбрать маршрут и рейс. Услуга доступна для пользователей устройств на базе Android и в скором времени появится и для устройств на базе iOS.

Кроме того, известно, что на сайте и в мобильном приложении «Аэроэкспресс» можно приобрести билет за три месяца до предполагаемой поездки. При этом срок действия билета составит 30 дней с даты, выбранной при покупке.

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