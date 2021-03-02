Власти Москвы утвердили проект благоустройства в районе станции Новохохловская МЦД-2

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Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Новохохловская Карта всех событий

Власти Москвы утвердили проект благоустройства территории в районе станции Новохохловская МЦД-2. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно проекту, благоустройство территории будет выполнено вдоль путей МЦД-2, а именно на участке от Волгоградского проспекта до Третьего транспортного кольца. Основные работы пройдут в районе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Новохохловская».

Вдоль улицы Новохохловской построят велодорожки. Кроме того, у станций «Новохохловская» МЦК и МЦД-2 появятсяпарковки и прокат велосипедов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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