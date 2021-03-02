«Искандеры» прибыли в Подмосковье для участия в параде Победы

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Оперативно-тактические комплексы «Искандер» прибыли в Подмосковье. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Уточняется, что «Искандеры передислоцированы из Ивановской области в Московскую, чтобы принять участие в военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Всего было переброшено восемь комплексов.

В ЗВО добавили, что парадными расчетами будут управлять только водители-военнослужащие по контракту, суммарно преодолевшие на военной технике свыше 25 тысяч километров. Все они прошли тщательный отбор и профессионально-психологическое тестирование, передает РИА Новости.

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