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Премьер-министр Армении заявил, что его дезинформировали по поводу «Искандеров»
Фото: World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Премьер-министр Армении заявил, что его дезинформировали по поводу «Искандеров»

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ему неправильно доложили по поводу состояния поставленных в республику российских ракетных комплексов «Искандер-М». К такому выводу политик пришел после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворгян.

Она подчеркнула, что слова Пашиняна не имели отношения к содержанию и качеству отношений с Москвой в области военного и военно-промышленного сотрудничества.

— Не вызывает сомнения и то обстоятельство, что российское оружие — одно из лучших в мире, — приводит Sputnik Армения выдержку из пресс-релиза.

Напомним, действующий президент Армении по предложению премьера Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который поставил под сомнение слова главы кабмина о комплексах «Искандер». После этого Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьера и правительства страны. Пашинян в ответ на это освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Далее в столице Армении прошли протесты оппозиционно настроенного населения. Митинги в Ереване проводятся регулярно по сей день.

Читайте также: Противники Пашиняна ворвались в здание правительства в Ереване

«Искандер»РоссияАрмения
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