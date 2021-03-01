Противники Пашиняна ворвались в здание правительства в Ереване

Фото: Rita Willaer / CC BY 2.0

Толпа противников армянской власти ворвалась в здание правительства в центре Еревана. Об этом свидетельствуют появившиеся в интернете кадры.

На видео видно, как оппозиционеры вторгаются в здание, где расположены офисы нескольких министерств. Недовольные граждане провели акцию в фойе на первом этаже и призвали сотрудников ведомств не участвовать в митинге сторонников Пашиняна.

Затем они стали скандировать лозунги с требованием отставки премьера, после чего покинули здание.

Видео: Telegram-канал РИА Новости

— Мы завершаем нашу акцию. Нашей целью было показать, что можем войти в любое министерство, — приводит РИА Новости слова одного из митингующих.

Напомним, действующий президент Армении по предложению премьера Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который поставил под сомнение слова главы кабмина о комплексах «Искандер». После этого Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьера и правительства страны. Пашинян в ответ на это освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Далее в столице Армении прошли протесты оппозиционно настроенного населения. Митинги в Ереване проводятся регулярно по сей день.

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