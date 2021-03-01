«Взаимная ненависть»: президент Армении выступил с заявлением на фоне протестов в стране

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Армянским политическим силам нужно прийти к единству и покончить с «взаимной ненавистью», заявил президент республики Армен Саркисян. Он увидел угрозу возможного раскола страны из-за противостояния между сторонниками премьер-министра страны Никола Пашиняна и его оппонентами.

По мнению главы государства, противоречия не должны выливаться в нетерпимость и открытую конфронтацию.

— Я вновь призываю всех к терпимости и солидарности. Мы нуждаемся в единстве, — приводит Интерфакс заявление пресс-службы Саркисяна.

Напомним, действующий президент Армении по предложению премьера Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который поставил под сомнение слова главы кабмина о комплексах «Искандер». После этого Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьера и правительства страны. Пашинян в ответ на это освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Далее в столице Армении прошли протесты оппозиционно настроенного населения. Митинги в Ереване проводятся регулярно по сей день.

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