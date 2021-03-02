Владимир Зеленский прошел вакцинацию от COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский сделал прививку от коронавирусной инфекции. Для вакцинации украинского лидера была использована вакцина CoviShield. Об этом сообщает New Inform.
Данный препарат разработали сотрудники англо-шведской компании AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. По словам Владимира Зеленского, прививку он сделал во время рабочей поездки в Донбасс.
— Сделал это на передовой в Донбассе с нашими солдатами в качестве главнокомандующего, — написал президент Украины на своей странице в Twitter.
При этом уточняется, что украинский лидер не сообщил о том, как он себя чувствует после прохождения вакцинации. Напомним, что Украина получила иностранную вакцину от коронавирусной инфекции 23 февраля.
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