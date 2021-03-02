Владимир Зеленский прошел вакцинацию от COVID-19

Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сделал прививку от коронавирусной инфекции. Для вакцинации украинского лидера была использована вакцина CoviShield. Об этом сообщает New Inform.

Данный препарат разработали сотрудники англо-шведской компании AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. По словам Владимира Зеленского, прививку он сделал во время рабочей поездки в Донбасс.

— Сделал это на передовой в Донбассе с нашими солдатами в качестве главнокомандующего, — написал президент Украины на своей странице в Twitter.

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

При этом уточняется, что украинский лидер не сообщил о том, как он себя чувствует после прохождения вакцинации. Напомним, что Украина получила иностранную вакцину от коронавирусной инфекции 23 февраля.

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