Губернатор Санкт-Петербурга прошел первый этап вакцинации от коронавируса

Фото: vk / Александр Беглов

Вакцинацию от коронавирусной инфекции прошел губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщила НСН со ссылкой на заявление главы Северной столицы в соцсетях.

По его словам, местным властям еще предстоит много работы по борьбе с COVID-19.

— Чтобы защитить не только себя, но и своих близких и коллег, я принял решение привиться, — написал губернатор «ВКонтакте».

Фото: vk / Александр Беглов

Он также добавил, что собирается пройти второй этап вакцинации спустя три недели. А до этого времени он будет вести дневник наблюдения за состоянием здоровья. При этом Александр Беглов напомнил гражданам, что на территории Санкт-Петербурга работают 129 прививочных пунктов и десять мобильных бригад. Из последних пять находятся в торговых центрах.

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