Тренер по фигурному катанию бросила ученицу на лед в Москве и попала на видео

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В Сети распространяется видео, снятое в детско-юношеской спортшколе в Щербинке. На кадрах видно, как тренер схватила маленькую девочку и бросила на каток. Видео сняла одна из мам, которая пришла на тренировку.

По данным Telegram-канала LifeShot, когда ролик увидели другие родители, они поговорили со своими детьми, которые занимаются у наставницы. Ученики признались родителям, что тренер общается с ними так несколько лет.

Видео: Telegram-канал Lifeshot

— Одна из учениц также рассказала, что тренер однажды расцарапала ей лицо. В 2019 году руководство школы отстраняло сотрудницу от работы на две недели после обращения родителей, но увольнять ее не стали, — сообщает источник.

«Вечерняя Москва» выясняет подробности и следит за развитием событий.

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