Московские врачи достали килограммовый ком волос из желудка девочки

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Героев Панфиловцев, 28 Карта всех событий

Врачи Детской городской клинической больницы имени Башляевой достали из желудка 11-летней девочки ком волос размером 25 сантиметров и весом один килограмм. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Отмечается, что в течение двух недель девочка жаловалась на боли в животе. Позднее у нее появилась тошнота. Врачи решили провести пациентке гастроскопию. Они обнаружили большое образование в желудке.

Врачи провели операцию и достали большой ком волос. Специалисты успели вовремя извлечь инородное тело, иначе у девочки могли развиться многочисленные осложнения, в числе которых язвы желудка и желудочные кровотечения, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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