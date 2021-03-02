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Московские врачи достали килограммовый ком волос из желудка девочки
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Московские врачи достали килограммовый ком волос из желудка девочки

Кирилл Николаев

Здоровье
Россия, Москва, улица Героев Панфиловцев, 28 Карта всех событий

Врачи Детской городской клинической больницы имени Башляевой достали из желудка 11-летней девочки ком волос размером 25 сантиметров и весом один килограмм. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Отмечается, что в течение двух недель девочка жаловалась на боли в животе. Позднее у нее появилась тошнота. Врачи решили провести пациентке гастроскопию. Они обнаружили большое образование в желудке.

Врачи провели операцию и достали большой ком волос. Специалисты успели вовремя извлечь инородное тело, иначе у девочки могли развиться многочисленные осложнения, в числе которых язвы желудка и желудочные кровотечения, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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