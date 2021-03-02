Московские врачи достали килограммовый ком волос из желудка девочки
Врачи Детской городской клинической больницы имени Башляевой достали из желудка 11-летней девочки ком волос размером 25 сантиметров и весом один килограмм. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Отмечается, что в течение двух недель девочка жаловалась на боли в животе. Позднее у нее появилась тошнота. Врачи решили провести пациентке гастроскопию. Они обнаружили большое образование в желудке.
Врачи провели операцию и достали большой ком волос. Специалисты успели вовремя извлечь инородное тело, иначе у девочки могли развиться многочисленные осложнения, в числе которых язвы желудка и желудочные кровотечения, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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