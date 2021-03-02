Суд подтвердил охранный статус исторической застройки Алексеевской улицы

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Россия, Москва, поселение Первомайское, деревня Милюково, Алексеевская улица Карта всех событий

Арбитражный суд Московского округа подтвердил охранный статус исторической застройки Алексеевской улицы в центре столицы. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

По словам руководителя ведомства Алексея Емельянова, охранный статус был присвоен ансамблю исторической застройки Алексеевской улицы по результатам комплексных исследований. Собственник не смог оспорить статус зданий в суде.

Статус объекта культурного наследия обеспечивает государственную охрану исторического облика здания. Любые ремонтные и реставрационные работы на объекте должны проводиться по согласованию с Мосгорнаследием, сообщает Интерфакс.

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