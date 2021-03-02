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Суд подтвердил охранный статус исторической застройки Алексеевской улицы
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Суд подтвердил охранный статус исторической застройки Алексеевской улицы

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, поселение Первомайское, деревня Милюково, Алексеевская улица Карта всех событий

Арбитражный суд Московского округа подтвердил охранный статус исторической застройки Алексеевской улицы в центре столицы. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

По словам руководителя ведомства Алексея Емельянова, охранный статус был присвоен ансамблю исторической застройки Алексеевской улицы по результатам комплексных исследований. Собственник не смог оспорить статус зданий в суде.

Статус объекта культурного наследия обеспечивает государственную охрану исторического облика здания. Любые ремонтные и реставрационные работы на объекте должны проводиться по согласованию с Мосгорнаследием, сообщает Интерфакс.

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