Турэксперт объяснила, когда лучше бронировать летние путешествия по России

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Самые популярные направления для путешествий в этом году назвала руководитель PR-отдела одного из крупнейших туроператоров России Алена Хитрова в беседе с ФАН. Она также рассказала, когда лучше всего планировать летние поездки по стране.

По ее словам, как обычно, большим спросом у туристов пользуются Анапа и Геленджик, Сочи и Красная Поляна. В этот же список стала входить Абхазия. Хотя она не считается внутренним направлением, однако условия въезда на территорию этой страны максимально приближены к отдыху в России.

Еще одним популярным направлением стала Калининградская область.

— Она становится достаточно востребованной у путешественников в весенне-летний сезон, особенно это касается коротких туров на три ночи, — объяснила Алена Хитрова.

Летом не менее интересными для туристов становятся экскурсии в Татарстан, Санкт-Петербург, Карелию, на Алтай и Байкал. Желающим открыть для себя что-то уникальное и неизведанное подойдут Тюменская область и Чеченская Республика. Второй год не снижается сила притяжения отдыхающих на курорты Кавказских Минеральных Вод.

— Наиболее выгодная цена будет, если забронировать тур в период проведения акции туристического кешбэка от Федерального агентства по туризму, — объяснила турэксперт.

По ее словам, цены на путешествия внутри страны не сильно подвержены колебаниям. Более важным остается факт наличия мест в гостиницах или экскурсионных группах. Самые интересные предложения разбирают в первую очередь.

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