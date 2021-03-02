Мужчина из Тамбовской области оказался в больнице после ночи с двумя незнакомками в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Бахрушина, 32с1 Карта всех событий

Жителя Тамбовской области избили и обокрали после знакомства с двумя девушками в столице. Об этом во вторник, 2 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что 28 февраля 35-летний мужчина познакомился с двумя девушками кавказской внешности на площади трех вокзалов в столице. Вместе с новыми подругами он распивал спиртные напитки. После чего компания решила переместиться в другое место для дальнейшего общения. На такси они поехали в одну из квартир дома № 32 на улице Бахрушина, где продолжилось распитие алкоголя.

В разгаре застолья мужчину ударили по голове сзади, из-за чего тот потерял сознание. Что случилось дальше, потерпевший не помнит. Очнулся он уже в больнице. У мужчины зафиксировали перелом берцовой кости, ушибы рук, носа и грудной клетки, а также гематому на лбу. Придя в сознание, он обнаружил, что у него украли куртку, телефон и 37 тысяч рублей.

Подробности случившегося выясняются.

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