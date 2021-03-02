Такси сбило двух дорожных рабочих в Москве
Россия, Москва, Лосиноостровская улица Карта всех событий
Водитель такси на большой скорости сбил двух дорожных рабочих в столице. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в МВД России по Москве во вторник, 2 марта.
Инцидент произошел на улице Лосиноостровской. Автомобиль наехал на двух мужчин.
Пострадавших госпитализировали в больницу с различными травмами.
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