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Такси сбило двух дорожных рабочих в Москве
Фото: moscow-live

Такси сбило двух дорожных рабочих в Москве

Кирилл Николаев

Руслан Давлетшин

Происшествия
Россия, Москва, Лосиноостровская улица Карта всех событий

Водитель такси на большой скорости сбил двух дорожных рабочих в столице. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в МВД России по Москве во вторник, 2 марта.

Инцидент произошел на улице Лосиноостровской. Автомобиль наехал на двух мужчин.

Пострадавших госпитализировали в больницу с различными травмами.

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таксиДТПпострадавшие
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