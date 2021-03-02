Ирина Шейк снялась обнаженной для журнала Vogue

Фото: Instagram.com/irinashayk

Российская топ-модель Ирина Шейк снялась обнаженной для нового выпуска журнала Vogue. Ее фото опубликовал фотограф Лука Морелли в своем Instagram-аккаунте.

На снимке 35-летняя Ирина Шейк абсолютно без одежды стоит за логотипом известного французского модного дома Chanel. Для фотосессии топ-модель сделала непривычно короткую стрижку.

На обложке журнала Шейк снялась в роскошном черном платье с открытыми бедрами, а для другого заглавного фото был выбран белый наряд с глубоким вырезом и украшением из жемчуга.

Ранее российская модель снялась в образе Гринча для мартовского выпуска Vogue. Необычный образ символизировал наступление весны.

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