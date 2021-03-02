Школы Москвы предупредили родителей о призывах к суициду в TikTok

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Администрации столичных школ предупредили родителей о появившихся в социальных сетях видеороликах с призывами к суициду. Об этом во вторник, 2 марта, рассказали в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

Столичные школы просят родителей уделить внимание детям на фоне подобных публикаций. В пресс-службе подчеркнули, что московские школы регулярно проводят с учениками и их родителями профилактическую работу разной направленности, сообщает Интерфакс.

Ранее в социальной сети TikTok появились видеоролики, в которых детей призывают поучаствовать в акции суицида 3 марта 2021 года.

Читайте также: Почти 95 тысяч девятиклассников будут сдавать ГИА в Москве в 2021 году