Автомобиль сбил пешехода на Ярославском шоссе

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Россия, Москва, Ярославское шоссе, 124 Карта всех событий

Автомобиль сбил человека на пешеходном переходе на Ярославском шоссе. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел на Ярославском шоссе около дома № 124. Мужчину госпитализировали. У 30-летнего пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом правого бедра.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

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