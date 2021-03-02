Актер Чепурченко сравнил Табакова с Волан-де-Мортом

Фото: Youtube / Василий Конов

Российский актер Вячеслав Чепурченко рассказал, что очень волновался перед встречей с артистами Олегом Табаковым, Владимиром Машковым и Сергеем Безруковым. После встречи с последним он тоже «трепетал» и сильно вспотел.

— Я совершено не знал, как общаться с Табаковым. Я трепетал, это была защитная реакция: «Вы говорите, а я помолчу». Мне четыре года говорили, что он величина. Когда тебе говорят: «Табаков!» И ты чувствуешь эту энергию… Как Волан-де-Морт. Сразу все говорят: «О-о-о!». Так и Табаков. Все эти чувства расплывались бархатом внутри во всех, — пояснил Чепурченко в интервью журналисту Василию Конову.

Звезда сериала «Измены» признался, что на репетиции с Сергеем Безруковым он так волновался, что сильно вспотел, его свитер был мокрым насквозь. Перед нынешним художественным руководителем «Табакерки» Владимиром Машковым он тоже трепетал.

Видео опубликовано на YouTube.

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