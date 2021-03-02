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Подозреваемого в хранении наркотиков задержали в Москве
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Подозреваемого в хранении наркотиков задержали в Москве

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, улица Марьинский Парк Карта всех событий

Мужчина попался на хранении марихуаны, пытаясь подставить своего знакомого. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Отмечается, мужчина обратился в полицию с заявлением о том, что в квартире дома на улице Марьинский парк его знакомый хранит наркотики. По указанному адресу правоохранители нашли и изъяли наркотическое средство — каннабис (марихуана) массой более 187 граммов. Также полицейские обнаружили тару, электронные весы, курительные трубки и другие элементы для употребления запрещенных веществ.

Хозяином наркотика оказался сам 43-летний заявитель, который проживает в квартире своего знакомого. Мужчина обратился в полицию из-за вспыхнувшей ссоры с приятелем.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Подробности выясняются.

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