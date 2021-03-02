Народный календарь. Чем полезно овсяное печенье 3 марта

Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»

В эту среду, 3 марта, христиане чтят память Папы Римского, святителя Льва. В народе этот день называли Ярилиным, Овсянкой. Эта птица была вестником скорого тепла и почиталась славянами.

Наши предки в этот день пекли овсяное печенье, которое должно было призвать весну и птиц. Лакомство раскладывали во дворе дома и приманивали овсянок. Если птицы пели во дворе, значит, весна была совсем близко.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чем полезно овсяное печенье 3 марта

Приметы погоды гласили: если на небе видны редкие звезды — скоро похолодает и будет ветрено. Если на небе видны сизые облака, то скоро потеплеет. Если вы услышите гром, год будет плодородным.

3 марта отмечаются Всемирный день писателя и Всемирный день дикой природы.

В этот день 101 год назад в Москве открылся Дом печати, 160 лет назад император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права.

В эту дату родились изобретатель Александр Белл, писатель Юрий Олеша, актриса Римма Маркова, певец Александр Иванов.

Именины отмечают Виктор, Владимир, Кузьма, Василий, Лев, Павел, Анна.

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