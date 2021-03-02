Энергопотребление в России в феврале выросло на 2,2 процента

Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Потребление электроэнергии в России в феврале на 2,2 процента больше показателя того же месяца прошлого года. Об этом сообщил замглавы Минэнерго Евгений Грабчак.

— По оперативным данным, потребление электроэнергии в России в феврале составило 96,6 миллиарда киловатт-часов, что на 2,2 процента превышает показатель за февраль прошлого года, даже с учетом того, что прошлый год был високосным, — пояснил Грабчак.

В январе энергопотребление в России увеличилось на 4,1 процента, до 104,7 миллиардов киловатт-часов, непосредственно в единой энергосистеме — на 4,2 процента, до 103 миллиардов киловатт-часов, передает Интерфакс.

Читайте также: В Минэнерго сообщили, как изменятся тарифы на электроэнергию в 2021 году