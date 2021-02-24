В Минэнерго сообщили, как изменятся тарифы на электроэнергию в 2021 году

«Вечерняя Москва»

Рост тарифов на электроэнергию для россиян в 2021 году не превысит 5 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РФ.

— Изменение тарифов производится строго в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, ежегодно разрабатываемого Минэкономразвития России и одобряемого правительством Российской Федерации. В соответствии с прогнозом <…> рост цены на э/э для населения в 2021 году в среднем не превысит 5 процентов, — цитирует сообщение министерства ТАСС.

Ранее сообщалось, что заместитель министра энергетики Анатолий Яновский обозначил в письме в Минэкономразвития и Минпромторг, что тарифы на тепло и электричество могут увеличиться из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в этом году. По его словам, это приведет к увеличению финансовой нагрузки на предприятия горнодобывающей промышленности.

Как уточнили в пресс-службе Минэнерго, возможное изменение себестоимости продукции угольных компаний никак не отразится на тарифах на электроэнергию для населения.

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