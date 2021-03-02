Концерт «Офицеры» — 50 лет в строю» прошел в Театре Российской армии

Фото: Пресс-служба Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации

К 50-летию выхода фильма «Офицеры» на экраны страны 16 февраля состоялся торжественный вечер «Офицеры» — 50 лет в строю» в Центральном академическом театре Российской Армии.

Открывая вечер, заместитель министра обороны Российской Федерации, начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов огласил обращение министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу. В обращении была подчеркнута огромная роль фильма «Офицеры» в патриотическом воспитании молодого поколения.

Как отметил Картаполов, идейным вдохновителем и одним из организаторов ежегодных творческих вечеров, посвященных легендарному фильму «Офицеры», являлся народный артист СССР Василий Лановой, исполнивший одну из главных ролей в фильме — генерал-полковника Ивана Вараввы. К сожалению, 28 января этого года Василия Семеновича не стало. Этот юбилейный вечер стал вечером его памяти.

В концертной программе приняли участие звезды российского кино и эстрады, прославленные музыкальные и хореографические коллективы. В сопровождении хора Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации прозвучали песни в исполнении народных артистов России Льва Лещенко, Дмитрия Харатьяна, Тамары Гвердцители, Олега Газманова, заслуженных артистов России Дмитрия Дюжева, Сергея Трофимова, Сергея Маховикова, популярных артистов эстрады Полины Гагариной, Анастасии Макеевой, Александра Когана, Сергея Волчкова, Аскара Абдразакова, Евгения Кунгурова. Также в концерте приняли участие Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александра Александрова, Государственный академический русский народный хор имени Митрофана Пятницкого, Государственный концертный ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница», арт-группа «Хор Турецкого», театр танца «Рандеву» под руководством Евгения Малышко.

Балетная группа Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации исполнила хореографическую композицию, посвященную подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.

Большой интерес у зрителей вызвали выступления народных артистов Российской Федерации Аристарха Ливанова, Александра Розенбаума, Артема Каминского, Николая Расторгуева, заслуженных артистов России Пелагеи, Зары, Екатерины Гусевой, Григория Лепса. Особенно проникновенно прозвучали стихотворные строки русского поэта Федора Тютчева «Накануне годовщины…» в исполнении народной артистки России Ирины Купченко.

В память о народном артисте СССР, Герое труда России Василии Лановом в завершение концерта прозвучала песня «Вечный огонь» (музыка Рафаила Хозака, стихи Евгения Аграновича). Ее исполнили заслуженный артист России Александр Маршал, заслуженный артист России Денис Майданов, Сергей Волчков и хор Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации под руководством художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России генерал-майора Виктора Елисеева.

Юбилейный концерт был организован АНО «Армия и культура», АНО «Московская дирекция фестивально-концертных проектов авторской песни «Стольный град» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и правительства Москвы и при участии Госфильмофонда России, Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького, Кремлевской школы верховой езды.

Вскоре российские телезрители смогут увидеть телевизионную версию концерта на Первом канале.

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