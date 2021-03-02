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Роспотребнадзор согласовал возможность посещения музеев школьными классами
Уроки у школьников в музее космонавтики / Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Роспотребнадзор согласовал возможность посещения музеев школьными классами

Анастасия Чанцева

Культура

Роспотребнадзор согласовал возможность посещения музеев школьными классами в рамках просветительско-образовательных программ.

— Соответствующее письмо Роспотребнадзора поступило в Минкультуры России. В нем говорится, что с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Российской Федерации и возобновления очных занятий учащихся в школах возможен прием музеями отдельных классов при неукоснительном соблюдении профилактических мер, рекомендованных Роспотребнадзором, — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что группы школьников должны быть сформированы только из одного класса, поскольку еще действуют ограничения на проведение массовых мероприятий для детей из разных групп.

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музейшкольникиограничительные меры
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