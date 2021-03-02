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Один человек пострадал при столкновении четырех автомобилей на МКАД
Фото: mos.ru

Один человек пострадал при столкновении четырех автомобилей на МКАД

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 6-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

Четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне шестого километра МКАД между Рязанским проспектом и шоссе Энтузиастов. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

По предварительной информации, один человек пострадал.

Позднее стало известно, что проезжую часть в районе аварии освободили.

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