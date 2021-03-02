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Ученые выяснили, что туристы стали более осторожны из-за коронавируса
Фото: pixabay.com

Ученые выяснили, что туристы стали более осторожны из-за коронавируса

Анастасия Чанцева

Наука

Пандемия сделала путешественников более осторожными и менее терпимыми к иностранцам. Об этом свидетельствует новое научное исследование.

— Пандемия значительно повлияла на туристов. Они подсознательно ведут себя так, чтобы снизить риски, связанные с заражением. В частности, путешественники стали менее склонны к приключениям. Сейчас они скорее предпочитают ездить группами, покупать страховку и посещать те места, которые хорошо знают, — говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Annals of Tourism Research.

Из-за угрозы заболеть COVID-19 многие люди стали испытывать дискомфорт в общественных местах. Ученые выяснили, что те туристы, которые очень сильно боятся коронавируса, более склонны к национализму и ксенофобии. Они отдают предпочтение людям, похожим на них, и избегают иностранцев. В исследовании также говорится, что пандемия окажет долгосрочное психологическое воздействие на людей.

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